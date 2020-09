L’aggiornamento sui casi a Sant’Antonio di Gallura.

Ci sono altri due casi di coronavirus a Sant’Antonio di Gallura. Lo comunica direttamente il sindaco Carlo Duilio Viti, che ha ricevuto l’avviso dall’Ats. I casi si riferiscono tutti ai tamponi che erano stati fatti alle persone entrate in contatto con il primo contagiato nel comune.

Pertanto, i residenti positivi sono in tutto tre. Uno è ricoverato, gli altri due in isolamento, ognuno nella propria abitazione e separato dal proprio nucleo familiare, come prescritto dalle norme Covid.

