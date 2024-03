Multato il proprietario dell’autoscuola di Calangianus.

A Calangianus un’autoscuola faceva lezioni senza le autorizzazioni e nemmeno le competenze. Lo hanno scoperto il carabinieri di Tempio, assieme al personale della Provincia di Sassari, che hanno chiuso l’attività e multato il gestore per 8mila euro.

Questo comportava un rischio per la sicurezza degli studenti e degli altri utenti della strada. Così i militari hanno chiuso l’attività illecita e sono in corso le indagini per far luce sulla vicenda.

