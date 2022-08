La bonifica nelle campagne di Calangianus.

Sono riprese le operazioni di bonifica della zona di Calangianus percorsa dall’incendio che, ieri pomeriggio, ha distrutto diversi ettari di terreno, in particolare sughereti. Dalle 6, oltre alle squadre a terra, stanno operando 2 elicotteri della Forestale.

“La protezione civile regionale mi ha comunicato che in mattinata saranno sul posto 2 canadair. Consiglio a chiunque di non recarsi sul luogo dell’incendio per evitare problematiche relative alla circolazione dei mezzi antincendio”, ha affermato il sindaco, Fabio Albieri.