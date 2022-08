Problemi sulle navi per Olbia.

Ancora disagi per i turisti in arrivo a Olbia. Sia nella nave in partenza da Piombino, che da Civitavecchia, gli imprevisti tecnici hanno scatenato l’ira dei vacanzieri, che speravano di trascorrere un viaggio rilassante.

Sul traghetto Moby in partenza da Piombino, alle 14:45 di ieri, si è verificato un ritardo di 90 minuti. A ciò si sono mischiati i problemi tecnici come lo spegnimento del motore, della luce e dell’aria condizionata. Trainata verso il porto toscano, la nave è potuta ripartire dopo alcune ore verso Olbia.

Come se non bastasse anche sulla Tirrenia proveniente da Civitavecchia, con 600 passeggeri da sbarcare e 900 da imbarcare per il ritorno, si sono verificati disagi. Dal traghetto i portelloni sono rimasti bloccati per circa un’ora, dalle 22:30 a poco prima della mezzanotte. Grande la tensione per gli automobilisti che non potevano sbarcare, mentre altri sono rimasti fuori in attesa di poter salire sulla nave.