Bus deviati a Calangianus, cambia la fermata Arst

Il cambio della fermata Arst a Calangianus.

Modifiche alla viabilità del trasporto pubblico a Calangianus in vista delle iniziative di Carnevale. Il Comune ha reso noto che, oltre alla data del 21 febbraio, anche oggi, 17 febbraio, la fermata “Calangianus Municipio” non sarà in funzione, invitando gli utenti a prestare attenzione alle variazioni.

L’amministrazione comunale di Calangianus ha comunicato che il provvedimento si rende necessario per consentire lo svolgimento in sicurezza degli eventi programmati in paese. Di conseguenza, le corse del trasporto pubblico che abitualmente effettuano la sosta in via Marconi, in corrispondenza delle scuole medie ed elementari, subiranno una deviazione.

È stato quindi disposto che, nelle giornate interessate, la fermata alternativa venga effettuata in piazza Santa Lucia. La modifica resterà valida per l’intera durata delle disposizioni legate al Carnevale, con l’obiettivo di ridurre disagi e garantire comunque la continuità del servizio per studenti e pendolari.

