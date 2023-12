Grande successo al Teatro di Tempio per Il Barbiere di Siviglia

L’opera al teatro del Carmine di Tempio Pausania.

Venerdì è andata in scena al Teatro del Carmine di Tempio la prima de Il Barbiere di Siviglia, opera coprodotta dall’Accademia Bernardo De Muro di Tempio e dall’Ente Concerti Marialisa De Carolis di Sassari, con il patrocinio del Comune di Tempio e dell’Assessorato alla Cultura della Regione Sardegna. L’evento, sold out già da alcuni giorni, ha riscosso un grande successo di pubblico e ha ricevuto grandi apprezzamenti anche dalla critica.

Oltre 400 le persone che ieri hanno affollato la sala del teatro, provenienti da Tempio e dai centri vicini, particolarmente Luras e Calangianus, ma anche da Arzachena, Olbia, Siniscola. Tanti anche gli spettatori giunti da Sassari e Cagliari. Ad essi si aggiungono le 240 persone che hanno assistito alla prova generale di giovedì.

Il melodramma in due atti di Cesare Sterbini, con le musiche dell’opera di Gioachino Rossini, é la seconda opera prodotta dall’Accademia tempiese. Nel cast, che annovera interpreti della caratura di Manuel Amati, Gianluca Lentini, Marta Pluda, Gianni Giuga, Alessandro Abis, Dario Sogos e Vittoria Lai, anche tanti giovani che nel 2022 hanno frequentato, a Tempio, la masterclass di canto lirico realizzata in collaborazione con il Rossini Opera Festival di Pesaro.

Un successo davvero importante per la Città, in un teatro considerato tra i più belli in Sardegna, pronto per accogliere un’intera stagione lirica.

