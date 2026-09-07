

Piano casa, il Comune di Calangianus lancia una ricognizione straordinaria sul proprio patrimonio immobiliare privato. L’obiettivo è intercettare gli edifici inutilizzati e trasformarli in nuove opportunità di edilizia residenziale pubblica e sociale.

L’iniziativa, inserita nel quadro delle politiche abitative regionali, nasce con l’intento di unire il recupero edilizio alla lotta contro il degrado urbano. Privilegiare il riuso degli spazi esistenti anziché il consumo di nuovo territorio rappresenta una scelta strategica per il paese. Finalizzata sia a restituire decoro ai contesti urbani sia a rispondere alle crescenti difficoltà abitative delle fasce più deboli della popolazione.

Per raggiungere questo obiettivo, l’ente locale chiama a raccolta i proprietari privati e i titolari di diritti reali. Li invita a segnalare i propri immobili qualora rispondano ai criteri stabiliti dall’avviso pubblico.

L’iter prevede che le manifestazioni di interesse vengano inviate agli uffici competenti entro il termine ultimo del 15 settembre 2026, corredate da tutta la documentazione necessaria. Le proposte idonee andranno a comporre un elenco ufficiale destinato all’Assessorato regionale e al Commissario straordinario, ponendo le basi concrete per i futuri interventi di rigenerazione sul territorio comunale.

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