Investito mentre attraversa la strada: ferito pedone a Olbia

Un uomo è stato investito a Olbia.

Un pedone è stato investito da un’auto all’altezza del civico 77 in viale Aldo Moro, a Olbia. L’incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio, intorno alle 18. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno trasportato il ferito all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

Al momento non si conoscono le condizioni del pedone. Il conducente del veicolo si è fermato a prestare soccorso. Gli agenti della polizia locale di Olbia hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, causando momentanei rallentamenti al traffico lungo l’arteria cittadina.

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