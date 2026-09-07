Sfonda il guardrail e cade di sotto, grave incidente sulla strada per Olbia

Un uomo è rimasto ferito in un incidente sulla strada per Olbia.

Un grave incidente è avvenuto oggi, intorno alle 17, sulla strada statale 131, in direzione Olbia. Stando alle prime informazioni, un’auto è precipitata sotto il cavalcavia, sulla strada provinciale 45. Il conducente, per cause ancora da accertare, ha urtato contro il guardrail sfondandolo.

L’uomo è in ospedale.

La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza e ha consegnato il malcapitato alle cure del personale del 118 sopraggiunto sul luogo dell’incidente con l’eliambulanza per il successivo trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale di Nuoro. Sul posto anche la locale polizia stradale e Anas.

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