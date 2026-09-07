Accoltella 4 persone a Olbia: “Volevo che chiamassero la polizia”

L’assurdo movente dell’accoltellamento a Olbia.

Un movente assurdo quello dell’accoltellamento avvenuto venerdì sera in un ristorante di Olbia. Il 32enne algerino ha spiegato davanti al gip di Tempio che voleva soltanto che chiamassero la polizia. Così l’uomo ha puntato prima il coltello alla cassiera e poi ha colpito quattro persone che erano intervenute per aiutare la donna. L’indagato ha spiegato che ha ferito i presenti perché nessuno lo ha ascoltato. Non è ancora trapelato perché il giovane volesse che chiamassero le forze dell’ordine.

La dinamica in ricostruzione.

L’aggressione nell’ “all you can eat” di via Mameli è ora al centro delle indagini e gli inquirenti stanno esaminando le immagini di videosorveglianza. L’uomo si trova in carcere con l’accusa di lesioni e minacce aggravate, sequestro di persona, resistenza a pubblico ufficiale e possesso di arma da taglio.

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