Olbia, aveva oltre 3 chili di droga in casa: arrestato un olbiese

Un arresto per droga a Olbia.

Un nuovo arresto per droga in Gallura, con una maxioperazione dei carabinieri a Olbia. Nelle prime ore del 5 settembre, i Carabinieri della Sezione Operativa del NORM del Reparto Territoriale di Olbia, nell’ambito di uno specifico servizio finalizzato al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza un uomo del posto, già noto alle forze di polizia, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione.

Nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato oltre tre chili di droga, costituiti in larga parte da circa 2,5 chili di cocaina in pietra, allo stato solido e non ancora suddivisa in dosi. In casa anche marijuana e hashish. All’interno dell’abitazione sono stati inoltre trovati un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente, anch’essi sottoposti a sequestro. Il rilevante quantitativo rinvenuto costituisce uno dei più significativi sequestri di sostanze stupefacenti effettuati negli ultimi mesi nel territorio olbiese e rappresenta il risultato dell’attività di contrasto al traffico di droga condotta con continuità dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, anche attraverso servizi investigativi mirati.

Il giro d’affari.

Secondo una stima prudenziale, qualora immesso sul mercato al dettaglio, lo stupefacente sequestrato avrebbe potuto generare introiti illeciti per oltre 250.000 euro, valore suscettibile di variazioni in relazione al grado di purezza delle sostanze e alle successive modalità di commercializzazione. Lo stupefacente, il bilancino e il materiale per il confezionamento sono stati sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i successivi accertamenti. Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell’indagato potrà essere definitivamente accertata soltanto con sentenza irrevocabile di condanna.



Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui