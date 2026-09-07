Grande commozione a Luogosanto grazie a la lettera di una bambina per ringraziare il Corpo forestale. Un messaggio semplice, dettato dalla purezza dei più piccoli, si è trasformato in un intenso momento di condivisione istituzionale e umana a Luogosanto. Nella Sala Consiliare del Comune si è tenuta una cerimonia ufficiale per omaggiare una giovanissima concittadina, autrice di una toccante lettera indirizzata agli uomini e alle donne impegnati quotidianamente nella lotta contro gli incendi boschivi. Nella sua missiva, la bambina ha definito “eroi” gli operatori antincendio, scatenando un’ondata di commozione all’interno del Corpo Forestale e attirando un’ampia attenzione da parte della stampa regionale.

L’incontro in Comune

Durante l’incontro, il Corpo Forestale ha espresso la propria gratitudine consegnando alla giovane cittadina una lettera ufficiale firmata dal Direttore Regionale. All’omaggio si è unita anche l’Associazione Forestali, che ha immortalato il momento con la donazione di una targa commemorativa alla presenza della famiglia della bambina.

L’evento ha riunito tutte le principali componenti del sistema di protezione e salvaguardia del territorio regionale. Erano infatti presenti i rappresentanti del Corpo Forestale di Tempio Pausania e Luogosanto, l’Associazione Forestali, gli operatori dell’agenzia regionale Forestas e i volontari dell’Associazione di Protezione Civile “Insieme per Te”, insieme alla Polizia Locale, ai dipendenti comunali e ai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale.

L’iniziativa ha evidenziato l’importanza del lavoro svolto dalle forze dell’ordine e dai volontari, in particolare durante i difficili mesi estivi, periodo in cui il pericolo degli incendi mette costantemente a dura prova risorse umane e organizzative.

A margine dell’evento, l’Amministrazione Comunale ha espresso l’orgoglio dell’intera comunità per il gesto compiuto dalla giovane residente:

“Come Amministrazione e come comunità non possiamo che essere orgogliosi della sensibilità dimostrata da una nostra piccola concittadina. Grazie a tutti coloro che ogni giorno proteggono la nostra terra. E grazie a lei, perché con la semplicità e la sincerità di una bambina è riuscita a dire quello che, tante volte, anche noi adulti dovremmo ricordarci di dire: grazie”

L’episodio testimonia come la sensibilità delle giovani generazioni possa rafforzare il legame tra le comunità locali e le istituzioni preposte alla tutela dell’ambiente.

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