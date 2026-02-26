A Calangianus si rifanno le strade per il nuovo oratorio

Lavori nelle strade d’accesso al nuovo oratorio di Calangianus

Calangianus: al via la riqualificazione delle strade del centro storico in vista dell’apertura del nuovo oratorio.

Prende ufficialmente il via l’operazione di restyling per una porzione significativa del centro abitato di Calangianus. Nella mattinata odierna è stata formalizzata la firma del contratto con la ditta Spano di Bortigiadas, l’impresa incaricata di eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria che interesseranno il cuore del paese.

Il progetto

Il progetto di riqualificazione si concentrerà su un’area individuata come prioritaria per la viabilità e il decoro. Le opere di rifacimento e messa in sicurezza riguarderanno nello specifico Via Della Croce, Via Delle Aie e Via La Marmora.

L’operazione dispone di un finanziamento di 240mila euro erogato dalla Regione Sardegna. L’obiettivo primario è il ripristino della funzionalità delle vie d’accesso che conducono al nuovo oratorio, considerato un polo strategico per l’aggregazione sociale della comunità gallurese. L’avvio del cantiere è previsto per i primi giorni di marzo.

L’intervento mira a risanare un quadrante urbano che da tempo necessitava di opere di manutenzione, con la finalità di garantire un contesto sicuro e decoroso in vista dell’inaugurazione ufficiale del centro di aggregazione, prevista per il mese di maggio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui