Un caseificio in mezzo al mare, la novità sui traghetti per Olbia

26 Febbraio 2026

di Giulia Rago

Nei traghetti per Olbia si produrrà la mozzarella.

La mozzarella? Si produce direttamente sul traghetto per Olbia. La novità sulle Moby Fantasy e Moby Legacy, le due ammiraglie di Moby, ovvero nei traghetti più grandi ed ecologicamente sostenibili del Mediterraneo, in servizio tutto l’anno fra Livorno ed Olbia con corse diurne e notturne, una vera e propria “metropolitana del mare” che collega la Sardegna all’Italia continentale, la più grande infrastruttura galleggiante in Italia.

Le novità sulle Moby per Olbia.

Le due grandi navi Moby da Livorno a Olbia sono anche due straordinari mondi di ristorazione sul mare, con il format firmato Moby e Ligabue che ha rivoluzionato il concetto di cibo a bordo: “Gusti giusti”, un intero ponte dedicato ai punti di ristorazione, con ristorante gourmet, pizzeria, self service, pasta fresca, frutteria tanto altro e tutte le lavorazioni a vista, come in uno straordinario show cooking galleggiante, sempre contrassegnato da leggerezza, stagionalità e freschezza, con un’attenzione particolare alle materie prime. E innovazioni tecnologiche, dalle casse automatiche ai robottini che aiutano a sparecchiare, che velocizzano il servizio, collaborando e non sostituendo il personale.

Il caseificio galleggiante.

In questo quadro, da oggi, sulle ammiraglie Moby Fantasy e Moby Legacy arriva anche un vero e proprio caseificio sul mare, l’“angolo del casaro” – realizzato insieme a “Latteria del Curatino”, un marchio di Podere dei Leoni e Comat – dove un mastro casaro preparerà mozzarelle di bufala e di latte vaccino, bocconcini, ciliegine e trecce, davanti agli occhi dei passeggeri, che potranno consumarle direttamente, ma anche portarle a casa.

Dal punto di vista tecnico, il laboratorio di bordo consente una produzione continua e controllata. Ogni ciclo di lavorazione permette di realizzare circa nove kg di mozzarella ogni mezz’ora, garantendo freschezza assoluta e un ricambio costante del prodotto durante tutta la traversata.

E la stessa mozzarella freschissima sarà ovviamente alla base di tutte le preparazioni a bordo, dalla pizza, alle insalate, alla parmigiana, a tutti i piatti che la prevedono, di bufala o di latte vaccino, fra gli ingredienti. Insomma, pure con la preparazione delle mozzarelle, su Moby Fantasy e Moby Legacy, anche il viaggio diventa vacanza. Ed eccellenza italiana.

