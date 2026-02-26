Che tempo farà venerdì in Gallura, ecco le previsioni meteo

Il tempo previsto per venerdì in Gallura

Le previsioni meteo per venerdì 27 febbraio in Gallura indicano che sarà una giornata con tempo stabile e parzialmente soleggiato. Con alternanza di sole e qualche nube durante le ore centrali della giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 15-16 gradi circa, mentre le minime saranno intorno agli 11, valori tipici per la stagione senza sbalzi estremi di temperatura.

Al mattino il cielo sarà generalmente poco nuvoloso o con nubi basse e qualche foschia nelle ore più fredde, specialmente verso l’alba, ma senza precipitazioni significative. Nel corso del giorno il tempo resterà stabile con un basso rischio di pioggia, cielo tra parzialmente soleggiato e poco nuvoloso e venti deboli o moderati, soprattutto lungo le coste. Verso il pomeriggio le condizioni rimarranno simili con assenza di fenomeni piovosi e clima mite per il periodo, e tra la sera e la notte i cieli tenderanno a mantenersi da parzialmente nuvolosi a poco nuvolosi, sempre senza piogge.

