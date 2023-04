I cipressi di viale Cimitero a Calangianus stanno male: il Comune li cambia

L’intervento straordinario di restyling in viale Cimitero.

I cipressi di viale Cimitero a Calangianus non stanno bene. Lo stato di salute precario degli alberi storici è emerso durante i lavori di riqualificazione della strada. A darne notizia il sindaco del paese Fabio Albieri, che ha dovuto programmare un intervento non previsto nel progetto originale: ovvero la piantumazione di nuovi alberi.

“Preliminarmente a tale scopo – ha fatto sapere il primo cittadino calangianese – si è deciso di affidare a un agronomo di comprovata esperienza l’incarico di valutare lo stato di salute delle piante al fine di poter prendere la decisione più opportuna sul tipo di intervento da adottare. Il professionista incaricato, dott. Agr. Andrea Addis con studio in Luras, ha provveduto a fornire a questo Ente una dettagliata Relazione Tecnico-Agronomica dalla quale si evince che le piante di Via Cimitero, allo stato attuale, presentano gravi problematiche o difetti tali da far pensare che il loro fattore di sicurezza naturale si sia notevolmente ridotto e per cui si rende necessario provvedere ad una profonda riqualificazione che inevitabilmente porta all’abbattimento di tutti gli alberi del viale”.

Purtroppo, la decisione è andata incontro all’abbattimento urgente dei cipressi, ma il Comune ne pianterà di nuovi e di specie diversa. “Sentito il parere dell’esperto, in virtù dei limitati spazi a disposizione per essere messi a dimora e successivamente svilupparsi, si è optato per l’utilizzo del Cipresso “Toscano” o Cipresso “Nero” (Cupressus Sempervirens Pyramidalis) – spiega Albieri -. Si tratta di una conifera di colore verde scuro, di portamento eretto, colonnare e stretto. Questo cipresso che raggiunge un’altezza di circa 18-22 metri e una larghezza di circa 2,5-3 m. si adatta bene a qualsiasi tipo di terreno e ha un apparato radicale che si sviluppa in profondità rendendolo un’ottima soluzione per la formazione di viali alberati senza rischiare la formazione di radici in superficie”.

“Con una delibera il Comune di Calangianus ha dato mandato al progettista e direttore dei lavori incaricato dell’intervento di riqualificazione, Pietro Pasella, di prendere atto della Relazione tecnica–agronomica predisposta dal dottore agronomo Andrea Addis e di predisporre la variante, procedendo ad abbattere gli alberi. L’intervento prevederà la messa a dimora delle nuove specie. “In questo modo, e con i lavori in corso di esecuzione, lo storico viale al quale la popolazione calangianese è molto legata, tornerà presto e in totale sicurezza, ad assumere l’aspetto che lo ha da sempre caratterizzato”, conclude il sindaco Albieri.

