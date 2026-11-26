Per trascorrere una giornata diversa dal solito, magari durante un weekend, non è necessario allontanarsi dalla Sardegna. Nell’entroterra dell’isola ci sono territori che meritano di essere riscoperti con calma, tra piccoli paesi, testimonianze archeologiche, paesaggi rurali e tradizioni enogastronomiche. Il Sarcidano, nella parte centro-meridionale della Sardegna, è una destinazione interessante per chi ama alternare visite culturali, natura e buona cucina. Qui, tra Gergei, Barumini e i paesi vicini, è possibile organizzare una gita che unisce alcune delle testimonianze più importanti della storia sarda a esperienze legate alla produzione vinicola locale. E per chi apprezza il Vermentino e il Cannonau, una visita in cantina può diventare l’occasione per conoscere più da vicino i metodi di produzione e le caratteristiche dei vini di questa parte dell’isola.

Cosa vedere nel Sarcidano e nei dintorni: le tappe da non perdere

Uno dei luoghi più interessanti da inserire nell’itinerario è Su Nuraxi di Barumini, il celebre complesso nuragico riconosciuto Patrimonio dell’Umanità UNESCO nel 1997. Il sito conserva i resti di un’imponente struttura difensiva e di un villaggio sviluppatosi intorno a essa, offrendo una testimonianza straordinaria della civiltà nuragica.

La visita si svolge con accompagnamento obbligatorio ed è consigliabile verificare in anticipo gli orari di ingresso, soprattutto se si desidera abbinare l’esperienza ad altre attività nella stessa giornata.

Sempre a Barumini merita una sosta Casa Zapata, un’antica residenza nobiliare che ospita un polo museale. Durante i lavori di restauro dell’edificio sono stati riportati alla luce i resti di un nuraghe, oggi visibili attraverso un percorso espositivo che permette di osservare da vicino questa particolare sovrapposizione di epoche storiche.

Chi preferisce dedicare parte della giornata alla natura può invece prendere in considerazione la Giara di Gesturi, il grande altopiano basaltico noto per i suoi paesaggi e per la presenza dei caratteristici cavallini che vivono allo stato brado. Tra boschi di sughere, distese erbose e piccoli specchi d’acqua stagionali, la Giara offre diverse possibilità per passeggiare e osservare la vegetazione e la fauna locali.

Per una gita di un solo giorno, il consiglio è di scegliere una visita culturale o naturalistica da abbinare a un’esperienza enogastronomica, evitando di concentrare troppe tappe nello stesso itinerario.

Una degustazione di vini a Gergei, nel cuore del Sarcidano

Dopo aver esplorato il territorio, una delle esperienze da prendere in considerazione è la visita a una cantina locale. Il Sarcidano conserva infatti una tradizione agricola e vitivinicola che si esprime attraverso varietà d’uva, caratteristiche dei terreni e differenti metodi di lavorazione.

A Gergei, Tenuta Olianas rappresenta una delle realtà vitivinicole della zona. Circondata dai vigneti, la Tenuta produce vini legati al territorio e adotta il metodo BioIntegrale, un approccio agricolo attento alla biodiversità, alla salute del suolo e all’equilibrio dell’ecosistema. Tra le pratiche adottate rientra anche l’impiego di aratri tradizionali trainati da cavalli per la lavorazione del terreno. In cantina, invece, vengono utilizzate diverse tecniche di vinificazione e affinamento, tra cui l’impiego di anfore in terracotta per la caratterizzazione di alcuni cru.

Le visite e le degustazioni permettono di conoscere più da vicino la produzione di Olianas, approfondendo le caratteristiche delle diverse etichette e le scelte che accompagnano il lavoro in vigna e in cantina.

È un’attività interessante anche per chi non possiede conoscenze approfondite di enologia, ma desidera scoprire le differenze tra i vini prodotti nell’isola e comprendere meglio il rapporto tra vitigno, territorio e lavorazione.

Picnic tra i vigneti o pranzo con i prodotti dell’orto

Una visita a Olianas può essere anche l’occasione per concedersi una pausa gastronomica.

Tra le esperienze proposte dalla Tenuta figura il picnic tra i vigneti, pensato per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto, immerso nella campagna del Sarcidano. Un’alternativa al tradizionale pranzo al ristorante, particolarmente piacevole durante le giornate miti di primavera e autunno.

Per chi preferisce accomodarsi a tavola, c’è invece La Cucina di Olianas, il ristorante della Tenuta, dove la proposta gastronomica valorizza i prodotti dell’orto biologico e le materie prime selezionate presso piccoli produttori locali.

Il menù segue la stagionalità degli ingredienti e cambia in base alla loro disponibilità, con piatti di carne e proposte vegetariane accompagnati dai vini della Tenuta.

Il ristorante è aperto a pranzo dal martedì al sabato, secondo gli orari pubblicati sul sito ufficiale. Prima della visita è comunque consigliabile verificare la disponibilità e prenotare.

Come organizzare una giornata tra Barumini e Gergei

Per chi desidera trascorrere una giornata nel Sarcidano e nei territori vicini, una buona soluzione è partire al mattino e dedicare la prima parte dell’itinerario alla visita di Barumini.

Dopo aver esplorato Su Nuraxi, si può proseguire verso Gergei per un pranzo a Olianas, eventualmente abbinato a una degustazione o a una visita in cantina. Chi preferisce dedicare più tempo alla natura può invece scegliere la Giara di Gesturi come tappa principale, riservando alla cantina il resto della giornata.

Prima di partire è utile organizzare alcuni aspetti pratici:

Spostamenti: l’auto è la soluzione più comoda per raggiungere le diverse località e muoversi tra i paesi dell’entroterra.

Visite culturali: per Su Nuraxi è opportuno controllare gli orari e le modalità di accesso sul sito della Fondazione Barumini Sistema Cultura.

Esperienze enogastronomiche: le attività disponibili a Olianas possono essere consultate nella sezione Esperienze del sito ufficiale.

Pranzo: per La Cucina di Olianas è consigliabile prenotare in anticipo, soprattutto se si intende abbinare il ristorante ad altre attività.

Periodo: primavera e autunno sono particolarmente indicati per una giornata che comprenda anche passeggiate e visite all’aperto, grazie alle temperature generalmente più miti.

Il Sarcidano e i territori circostanti offrono diverse possibilità per organizzare una gita dedicata alla cultura, alla natura e all’enogastronomia. Una proposta da prendere in considerazione anche per chi vive già in Sardegna e desidera dedicare un weekend alla scoperta di luoghi e produzioni locali, concedendosi il tempo di visitarli con maggiore attenzione.

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