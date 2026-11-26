La mobilitazione contro la violenza sulle donne in Gallura.

La lotta alla violenza di genere passa dalla memoria, dall’educazione e dal coinvolgimento delle nuove generazioni. È il messaggio che arriva da Santa Teresa Gallura, Sant’Antonio di Gallura e Arzachena, dove le amministrazioni comunali hanno scelto di celebrare il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con iniziative e riflessioni rivolte all’intera comunità.

A Santa Teresa Gallura l’attenzione si concentra sulla necessità di contrastare le radici culturali della violenza. Il sindaco invita a non considerare il fenomeno una questione privata, ma una vera emergenza sociale, alimentata da atteggiamenti discriminatori e possessivi. “Per sradicarla non bastano le denunce e le leggi: dobbiamo intervenire alla radice, nella scuola, nell’educazione, nel linguaggio quotidiano e nei modelli culturali che trasmettiamo ai nostri figli e alle nostre figlie“, sottolinea il primo cittadino. Per dare concretezza al messaggio, l’amministrazione ha allestito all’interno della Casa comunale uno spazio dedicato alla memoria e alla consapevolezza. Un pensiero particolare è rivolto a Cinzia Pinna e a tutte le vittime di femminicidio, affinché il loro ricordo diventi uno stimolo per un impegno collettivo. La libertà e l’emancipazione femminile, sottolinea il Comune, sono conquiste da tutelare quotidianamente con il contributo di famiglie, scuole e istituzioni.

A Sant’Antonio di Gallura il sindaco Carlo Duilio Viti richiama invece il valore delle donne nella storia e nell’identità della Sardegna. Da Eleonora d’Arborea a Grazia Deledda, passando per Elena di Gallura e Maria Carta, fino alle tante donne che, lontano dai riflettori, hanno contribuito alla crescita dell’isola. Il suo intervento si allarga anche alla situazione internazionale, ricordando realtà nelle quali, a migliaia di chilometri di distanza, si arriva a cancellare persino il nome delle donne dai documenti ufficiali. “La grandezza della donna sarda, come quella di ogni donna, risiede nella sua forza, nella sua fierezza e nella sua dignità. Valori che nessuna violenza o ideologia può calpestare”, afferma Viti. Da qui l’appello a trasformare il 25 novembre in una mobilitazione concreta a difesa della libertà e dei diritti femminili, senza dare mai per scontate le conquiste di civiltà raggiunte.

Ad Arzachena, invece, sono i ragazzi a diventare protagonisti della giornata. Nel pomeriggio è stata inaugurata allo Spazio Bourgeois, in corso Garibaldi, un’installazione collettiva realizzata dai giovani dello Spazio adolescenti “Come me nessuno mai”. L’esposizione, visitabile fino al 1° dicembre 2026, è promossa dall’amministrazione comunale su impulso del delegato ai Servizi sociali e Protezione civile Alessandro Careddu, con il coordinamento dei tutor Micaela Pisciottu e Andrea Ganau. Al centro del percorso c’è “Più di una madre”, il collage su tavola realizzato dalla quindicenne Sara Orazi, vincitrice del concorso artistico “Radice Materna”. L’opera affronta gli stereotipi e le aspettative sociali legati al ruolo femminile, dando spazio alla sensibilità e al punto di vista delle nuove generazioni.

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In tutte e tre le comunità il messaggio è comune: contrastare la violenza significa intervenire prima che si manifesti, promuovendo rispetto, consapevolezza e parità. Per chiedere aiuto o segnalare situazioni di violenza è sempre disponibile il numero nazionale antiviolenza e antistalking 1522, gratuito e attivo 24 ore su 24.

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