Rimossi i prefabbricati da Villa Joy a Loiri.

Nuovi sviluppi nella vicenda di Villa Joy, il complesso turistico-edilizio situato lungo il tratto di costa tra Cala Finanza e Punta La Greca, nel territorio di Loiri Porto San Paolo, di fronte all’isola di Tavolara. La società immobiliare Tavolara Bay, proprietaria dell’area interessata dal progetto di trasformazione immobiliare finito sotto la lente della magistratura, ha provveduto a smantellare circa trenta prefabbricati collocati nelle immediate vicinanze dell’ex residenza. Si tratta di moduli amovibili destinati a ospitare servizi funzionali alle attività della villa. Un intervento che rappresenta un ulteriore sviluppo dopo il sequestro preventivo disposto nell’agosto 2026 e che, secondo il Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), costituisce un segnale positivo nell’ambito delle iniziative avviate per la salvaguardia di uno dei tratti costieri più delicati del territorio.

La volontà di un ravvedimento operoso.

Dietro la rimozione delle strutture potrebbe esserci la volontà della società di intraprendere un percorso di ravvedimento operoso per le violazioni in materia paesaggistica. Una procedura che, se realizzata nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, può determinare l’estinzione del reato paesaggistico, come stabilito dall’articolo 181, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 42/2004. Un eventuale esito favorevole, tuttavia, non cancellerebbe le responsabilità legate alle violazioni urbanistico-edilizie, che restano distinte e non vengono sanate attraverso questo meccanismo.

La vicenda si inserisce nell’attività investigativa condotta dalla Procura di Tempio Pausania e dalla polizia giudiziaria sull’area compresa tra Cala Finanza e Punta La Greca. Un’azione che, secondo il GrIG, sta producendo risultati concreti, ma che non deve far abbassare la guardia. L’associazione ritiene infatti che il rischio di ulteriori tentativi di trasformazione immobiliare della fascia costiera non possa considerarsi superato. Il Gruppo d’Intervento Giuridico ha accolto con soddisfazione la rimozione dei prefabbricati, ricordando il lavoro portato avanti da anni per difendere l’integrità paesaggistica e ambientale di questo tratto di litorale. L’organizzazione, attraverso il presidente Stefano Deliperi, ha ribadito la volontà di continuare a seguire la vicenda e a promuovere ogni iniziativa utile al rispetto della legalità ambientale.

La partita, intanto, si sposta anche sul fronte della giustizia amministrativa.

Il prossimo passaggio è fissato per il 15 dicembre, quando la questione arriverà davanti al Tar Sardegna. Il GrIG, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Augusto Melis Costa del Foro di Cagliari, è infatti coinvolto in due distinti procedimenti amministrativi ancora pendenti davanti ai giudici. Al centro dei contenziosi c’è l’autorizzazione unica Zes numero 74 del 9 febbraio 2026, inizialmente rilasciata per consentire la ristrutturazione di Villa Joy e la sua trasformazione in una struttura ricettiva, e successivamente revocata. Secondo l’associazione, quell’intervento rappresentava soltanto il primo tassello di un progetto immobiliare di dimensioni ben più ampie, destinato a interessare un’area a pochi passi dal mare.

Proprio sulla portata complessiva dell’operazione e sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi si concentrerà una parte importante del confronto davanti al tribunale. La rimozione dei prefabbricati segna dunque un passaggio significativo, ma non chiude una vicenda nella quale restano aperti diversi fronti giudiziari e amministrativi.

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