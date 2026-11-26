Nuovi disagi con l’acqua in Gallura.

Un intervento di manutenzione agli impianti elettrici di Monte Freare potrebbe causare disagi nell’erogazione dell’acqua nella giornata di venerdì 27 novembre. I lavori, programmati dalle 9 alle 12:30, interesseranno il sistema di sollevamento idrico che alimenta il ramo sud dell’acquedotto Liscia.

L’intervento riguarderà le cabine elettriche di media e bassa tensione a servizio dell’impianto, situato nel territorio comunale di Loiri Porto San Paolo. Per consentire ai tecnici di eseguire le operazioni sarà necessario sospendere temporaneamente il funzionamento della struttura. Le possibili conseguenze interesseranno Murta Maria, frazione di Olbia, Porto San Paolo e Vaccileddi, nel territorio di Loiri Porto San Paolo, oltre all’intero comune di San Teodoro. Nella fascia oraria indicata potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione idrica.

Abbanoa assicura che le squadre tecniche lavoreranno per ridurre al minimo la durata dei disservizi. Se le operazioni dovessero concludersi prima del previsto, il gestore provvederà ad anticipare la ripresa dell’erogazione. Eventuali anomalie potranno essere comunicate al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa attraverso il numero verde 800/022040, attivo 24 ore su 24. Alla riattivazione del servizio l’acqua potrebbe presentarsi temporaneamente torbida. Si tratta di un fenomeno legato alle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte.

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