Internet veloce in Sardegna.

È un appello per superare il digital divide che affligge la Sardegna quello promosso dal sindaco di Calangianus Fabio Albieri. L’emergenza coronavirus, infatti, ha fatto emergere l’importanza del poter disporre di una rete dati efficiente, così da poter gestire le attività economiche e i servizi ai cittadini a distanza.

“Ritengo non più rinviabile il problema dell’accesso alle migliori e più efficienti forme di collegamento digitali che consentirebbero una più agevole erogazione dei servizi alle persone e di soddisfare le molteplici esigenze della collettività – scrive Albieri -. La Regione Sardegna in passato ha investito ingenti risorse per realizzare le infrastrutture per la messa in posa della banda larga, comprendendo l’intero territorio regionale, ma a tutt’oggi, nulla è stato fatto per attivarla”.

“Credo che il problema non sia più rinviabile – conclude il sindaco -. Mi auguro che la Regione si attivi tempestivamente affinché ogni comune della Sardegna, dal più grande al più piccolo, sia fornito della rete in fibra ottica. Sarebbe un grande risultato per la Sardegna”.

