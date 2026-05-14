Tempio, lunedì l’autopsia del giovane di Luras morto in ospedale

Lunedì l’autopsia sul corpo del giovane di Luras

La Procura di Tempio ha fissato per lunedì 18 maggio l’autopsia sul corpo di Mauro Zuncheddu, il giovane di Luras morto all’ospedale Paolo Dettori.

L’esame inizierà alle 14.30. Domani mattina il pubblico ministero Milena Aucone affiderà l’incarico al medico legale Francesco Serra. Mauro Zuncheddu, 22 anni, si trovava ricoverato nel reparto di Medicina per una sospetta broncopolmonite. Le sue condizioni però sono peggiorate improvvisamente poco prima del trasferimento urgente verso l’ospedale di Olbia.

La Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per ricostruire le ultime ore del giovane e verificare eventuali responsabilità. Al momento non compare alcun indagato. I carabinieri della compagnia di Tempio hanno già raccolto le prime informazioni all’interno del Paolo Dettori. I consulenti nominati dalla Procura analizzeranno cartelle cliniche, documenti sanitari e tutti gli elementi utili agli accertamenti.

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Fiaccolata a Luras

La famiglia del ragazzo chiede chiarezza sulle cause della morte. I legali nomineranno anche un consulente medico di parte per seguire l’esame autoptico. Intanto questa sera Luras ricorderà Mauro con una fiaccolata organizzata dalla parrocchia di Nostra Signora del Rosario e dal consiglio comunale, su proposta degli amici del giovane. Il ritrovo è previsto alle 20.30 davanti al distributore Agip del paese. La partenza della fiaccolata è fissata per le 21.

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