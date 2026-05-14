Meteo a Olbia e in Gallura, le previsioni per il 15 maggio

Le previsioni meteo per il 15 maggio a Olbia e Gallura

Secondo le previsioni meteo per domani, venerdì 15 maggio, a Olbia e in Gallura la giornata sarà caratterizzata da tempo variabile ma senza particolari peggioramenti. Il cielo si presenterà poco nuvoloso al mattino mentre tra pomeriggio e sera potranno aumentare le nubi soprattutto nelle zone interne, ma senza fenomeni rilevanti.

Le temperature saranno stabili con minime tra 16 e 18 gradi e massime fino a 22-23 gradi. I venti soffieranno moderati lungo la costa con mare poco mosso o a tratti mosso nelle ore centrali. Le condizioni resteranno comunque favorevoli per attività all’aperto e per raggiungere le spiagge. La temperatura dell’acqua sarà intorno ai 18-19 gradi, ancora fresca ma più gradevole rispetto alle settimane precedenti.

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