Bandiere Blu 2026, la Gallura trionfa con metà dei riconoscimenti in Sardegna

14 Maggio 2026

di Pietro Chiaese

La Gallura si conferma anche nel 2026 il regno delle Bandiere Blu in Sardegna

Su 17 Comuni che hanno ottenuto le Bandiere Blu nel 2026 sono 8 i centri della Gallura che portano a casa il riconoscimento. A deciderlo è la Fee, Foundation for environmental education, l’organizzazione internazionale che assegna il riconoscimento alle località costiere e agli approdi turistici che rispettano precisi parametri ambientali e di servizi. Un riconoscimento importante. Ma che non certifica “le spiagge più belle”.

Non le spiagge più belle, ma quelle che rispettano certi parametri

In Gallura e in Sardegna esistono molte altre località spettacolari. La Bandiera Blu premia invece le spiagge e i comuni che rispettano una lunga serie di requisiti internazionali legati alla qualità delle acque, alla gestione ambientale, alla sicurezza e ai servizi. Tra i criteri richiesti ci sono la qualità microbiologica del mare, l’assenza di scarichi inquinanti, la pulizia delle spiagge, la raccolta differenziata, i servizi igienici, l’accessibilità per le persone con disabilità, i sistemi di salvataggio, le attività di educazione ambientale e la tutela degli ecosistemi costieri. Tutti servizi che si possono trovare sul Garda e

I numeri del 2026

Nel 2026 i comuni Bandiera Blu in Italia sono 257. Di questi, 17 sono in Sardegna. E ben 8 si trovano in Gallura e nel nord-est dell’isola. In pratica, quasi una Bandiera Blu sarda su due è concentrata tra Gallura e costa nord-orientale. La Gallura rappresenta infatti il 47 per cento delle Bandiere Blu della Sardegna e il 3,1 per cento del totale nazionale. Ancora più forte il peso del territorio sul fronte degli approdi turistici segnalati. La Sardegna ne conta 9 in totale e sono ben 6 quelli che si trovano in Gallura: due terzi degli approdi Bandiera Blu dell’Isola.

I comuni Bandiera Blu 2026 in Gallura

  • Santa Teresa Gallura
  • Aglientu
  • Trinità d’Agultu e Vignola
  • Badesi
  • La Maddalena
  • Palau
  • San Teodoro
  • Budoni

Le spiagge Bandiera Blu 2026 in Gallura

  • Santa Teresa Gallura
  • La Taltana – Santa Reparata
  • Zia Culumba
  • Rena Bianca
  • Rena Ponente
  • Conca Verde
  • La Marmorata
  • Aglientu
  • Rena Majore
  • Lu Chiscinagghju
  • Vignola Mare
  • Trinità d’Agultu e Vignola
  • La Marinedda
  • Cala Sarraina
  • Spiaggia Lunga Isola Rossa
  • Badesi
  • Li Junchi
  • Li Mindi-Lu Stangioni
  • Baia delle Mimose-Pirottu Li Frati
  • Lu Poltu Biancu
  • La Maddalena
  • Bassa Trinità
  • Carlotto/Nido d’Aquila
  • Cala Garibaldi/Due Mari/Relitto
  • Lo Strangolato
  • Monte d’a Rena
  • Porto Lungo
  • Spalmatore
  • Tegge
  • Palau
  • Palau Vecchio
  • Isolotto
  • San Teodoro
  • La Cinta
  • Budoni
  • Baia di Budoni

Gli approdi Bandiera Blu 2026 in Gallura

  • Porto di Santa Teresa Gallura
  • Porto Cala Gavetta
  • Poltu Quatu Marina dell’Orso
  • Marina di Porto Cervo
  • Marina di Portisco
  • Marina di Portorotondo
  • Porto Turistico di Castelsardo
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