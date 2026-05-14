La Gallura si conferma anche nel 2026 il regno delle Bandiere Blu in Sardegna

Su 17 Comuni che hanno ottenuto le Bandiere Blu nel 2026 sono 8 i centri della Gallura che portano a casa il riconoscimento. A deciderlo è la Fee, Foundation for environmental education, l’organizzazione internazionale che assegna il riconoscimento alle località costiere e agli approdi turistici che rispettano precisi parametri ambientali e di servizi. Un riconoscimento importante. Ma che non certifica “le spiagge più belle”.

Non le spiagge più belle, ma quelle che rispettano certi parametri

In Gallura e in Sardegna esistono molte altre località spettacolari. La Bandiera Blu premia invece le spiagge e i comuni che rispettano una lunga serie di requisiti internazionali legati alla qualità delle acque, alla gestione ambientale, alla sicurezza e ai servizi. Tra i criteri richiesti ci sono la qualità microbiologica del mare, l’assenza di scarichi inquinanti, la pulizia delle spiagge, la raccolta differenziata, i servizi igienici, l’accessibilità per le persone con disabilità, i sistemi di salvataggio, le attività di educazione ambientale e la tutela degli ecosistemi costieri. Tutti servizi che si possono trovare sul Garda e

I numeri del 2026

Nel 2026 i comuni Bandiera Blu in Italia sono 257. Di questi, 17 sono in Sardegna. E ben 8 si trovano in Gallura e nel nord-est dell’isola. In pratica, quasi una Bandiera Blu sarda su due è concentrata tra Gallura e costa nord-orientale. La Gallura rappresenta infatti il 47 per cento delle Bandiere Blu della Sardegna e il 3,1 per cento del totale nazionale. Ancora più forte il peso del territorio sul fronte degli approdi turistici segnalati. La Sardegna ne conta 9 in totale e sono ben 6 quelli che si trovano in Gallura: due terzi degli approdi Bandiera Blu dell’Isola.

I comuni Bandiera Blu 2026 in Gallura

Santa Teresa Gallura

Aglientu

Trinità d’Agultu e Vignola

Badesi

La Maddalena

Palau

San Teodoro

Budoni

Le spiagge Bandiera Blu 2026 in Gallura

Santa Teresa Gallura

La Taltana – Santa Reparata

Zia Culumba

Rena Bianca

Rena Ponente

Conca Verde

La Marmorata

Aglientu

Rena Majore

Lu Chiscinagghju

Vignola Mare

Trinità d’Agultu e Vignola

La Marinedda

Cala Sarraina

Spiaggia Lunga Isola Rossa

Badesi

Li Junchi

Li Mindi-Lu Stangioni

Baia delle Mimose-Pirottu Li Frati

Lu Poltu Biancu

La Maddalena

Bassa Trinità

Carlotto/Nido d’Aquila

Cala Garibaldi/Due Mari/Relitto

Lo Strangolato

Monte d’a Rena

Porto Lungo

Spalmatore

Tegge

Palau

Palau Vecchio

Isolotto

San Teodoro

La Cinta

Budoni

Baia di Budoni

Gli approdi Bandiera Blu 2026 in Gallura

Porto di Santa Teresa Gallura

Porto Cala Gavetta

Poltu Quatu Marina dell’Orso

Marina di Porto Cervo

Marina di Portisco

Marina di Portorotondo

Porto Turistico di Castelsardo

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui