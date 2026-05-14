La Gallura si conferma anche nel 2026 il regno delle Bandiere Blu in Sardegna
Su 17 Comuni che hanno ottenuto le Bandiere Blu nel 2026 sono 8 i centri della Gallura che portano a casa il riconoscimento. A deciderlo è la Fee, Foundation for environmental education, l’organizzazione internazionale che assegna il riconoscimento alle località costiere e agli approdi turistici che rispettano precisi parametri ambientali e di servizi. Un riconoscimento importante. Ma che non certifica “le spiagge più belle”.
Non le spiagge più belle, ma quelle che rispettano certi parametri
In Gallura e in Sardegna esistono molte altre località spettacolari. La Bandiera Blu premia invece le spiagge e i comuni che rispettano una lunga serie di requisiti internazionali legati alla qualità delle acque, alla gestione ambientale, alla sicurezza e ai servizi. Tra i criteri richiesti ci sono la qualità microbiologica del mare, l’assenza di scarichi inquinanti, la pulizia delle spiagge, la raccolta differenziata, i servizi igienici, l’accessibilità per le persone con disabilità, i sistemi di salvataggio, le attività di educazione ambientale e la tutela degli ecosistemi costieri. Tutti servizi che si possono trovare sul Garda e
I numeri del 2026
Nel 2026 i comuni Bandiera Blu in Italia sono 257. Di questi, 17 sono in Sardegna. E ben 8 si trovano in Gallura e nel nord-est dell’isola. In pratica, quasi una Bandiera Blu sarda su due è concentrata tra Gallura e costa nord-orientale. La Gallura rappresenta infatti il 47 per cento delle Bandiere Blu della Sardegna e il 3,1 per cento del totale nazionale. Ancora più forte il peso del territorio sul fronte degli approdi turistici segnalati. La Sardegna ne conta 9 in totale e sono ben 6 quelli che si trovano in Gallura: due terzi degli approdi Bandiera Blu dell’Isola.
I comuni Bandiera Blu 2026 in Gallura
- Santa Teresa Gallura
- Aglientu
- Trinità d’Agultu e Vignola
- Badesi
- La Maddalena
- Palau
- San Teodoro
- Budoni
Le spiagge Bandiera Blu 2026 in Gallura
- Santa Teresa Gallura
- La Taltana – Santa Reparata
- Zia Culumba
- Rena Bianca
- Rena Ponente
- Conca Verde
- La Marmorata
- Aglientu
- Rena Majore
- Lu Chiscinagghju
- Vignola Mare
- Trinità d’Agultu e Vignola
- La Marinedda
- Cala Sarraina
- Spiaggia Lunga Isola Rossa
- Badesi
- Li Junchi
- Li Mindi-Lu Stangioni
- Baia delle Mimose-Pirottu Li Frati
- Lu Poltu Biancu
- La Maddalena
- Bassa Trinità
- Carlotto/Nido d’Aquila
- Cala Garibaldi/Due Mari/Relitto
- Lo Strangolato
- Monte d’a Rena
- Porto Lungo
- Spalmatore
- Tegge
- Palau
- Palau Vecchio
- Isolotto
- San Teodoro
- La Cinta
- Budoni
- Baia di Budoni
Gli approdi Bandiera Blu 2026 in Gallura
- Porto di Santa Teresa Gallura
- Porto Cala Gavetta
- Poltu Quatu Marina dell’Orso
- Marina di Porto Cervo
- Marina di Portisco
- Marina di Portorotondo
- Porto Turistico di Castelsardo