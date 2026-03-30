Investita mentre attraversa la strada a Calangianus, grave 80enne

Grave un’anziana investita a Calangianus.

Grave incidente stradale questa mattina, 30 marzo, a Calangianus, dove una donna è stata investita da un’auto lungo la centralissima via Tempio e trasportata in condizioni critiche in ospedale con l’elisoccorso.

L’episodio si è verificato intorno alle 10, quando, per cause ancora in fase di accertamento, un’auto ha travolto la donna. L’impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto, allertati dalla centrale operativa Areus di Sassari, sono arrivati gli operatori sanitari, che hanno prestato le prime cure alla ferita prima di disporne il trasferimento urgente in ospedale tramite elicottero, viste le condizioni giudicate molto gravi.

La persona coinvolta sarebbe un’anziana di circa 80 anni. Restano da chiarire le circostanze precise dell’investimento. Non è stato ancora stabilito se la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali al momento dell’urto. Nel corso dell’impatto, avrebbe battuto il capo contro il parabrezza del veicolo, riportando traumi importanti. I carabinieri della locale stazione sono intervenuti per eseguire i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli accertamenti sono tuttora in corso e puntano a definire responsabilità e modalità dell’incidente. L’auto coinvolta è stata sottoposta a sequestro su disposizione dell’autorità competente, come previsto in questi casi.

La zona interessata è temporaneamente bloccata e sotto controllo dei militari per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici. Ulteriori elementi utili potrebbero emergere nelle prossime ore, anche attraverso eventuali testimonianze o immagini di sistemi di videosorveglianza presenti nell’area.

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