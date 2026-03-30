Abbanoa chiude i rubinetti a San Teodoro, lavori alla rete dell’acqua

I lavori alla rete dell’acqua Abbanoa a San Teodoro.

Un intervento programmato sulla rete idrica comporterà una sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua nel comune di San Teodoro nella giornata di martedì 31 marzo. I tecnici di Abbanoa saranno impegnati nel collegamento della nuova condotta realizzata in via Rinaggiu alla rete esistente, operazione inserita nel progetto di riqualificazione infrastrutturale attualmente in corso nel territorio comunale.

Per consentire l’esecuzione delle attività in condizioni di sicurezza, la rete dovrà essere completamente svuotata e resa non operativa. Di conseguenza, l’erogazione idrica verrà interrotta nell’intero abitato a partire dalle ore 8 e fino alle 18 circa. Durante questa fascia oraria potranno verificarsi abbassamenti di pressione e interruzioni temporanee del servizio.

Il ripristino della normale distribuzione dell’acqua è previsto al termine delle operazioni, con un ritorno progressivo alle condizioni ordinarie. I tecnici del gestore si adopereranno per ridurre al minimo i disagi, cercando di contenere la durata dell’interruzione e anticipare, se possibile, la riattivazione del servizio qualora i lavori dovessero concludersi prima del previsto. Eventuali problematiche potranno essere comunicate al servizio dedicato alle segnalazioni guasti, attivo senza interruzioni, attraverso il numero verde 800/022040. Viene inoltre segnalato che, alla ripresa dell’erogazione, l’acqua potrebbe presentarsi temporaneamente torbida, una condizione legata alle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte.

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