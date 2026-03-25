Apre lo sportello e viene urtato da un’auto, incidente a Olbia

Incidente in via Roma a Olbia.

A Olbia un mezzo in sosta è stato protagonista di un piccolo incidente stradale quando il conducente, aprendo lo sportello, non ha notato un’auto che stava transitando dietro di lui. L’episodio si è verificato in via Roma, senza provocare feriti tra le persone coinvolte. La dinamica dell’accaduto ha richiesto l’intervento della Polizia locale, che si è recata sul posto per effettuare i rilievi previsti dalla normativa vigente e per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi.

Lo scontro è stato di lieve entità, limitato al contatto tra lo sportello del veicolo fermo e il fianco dell’auto in transito. Nonostante l’impatto, nessuno dei conducenti ha riportato danni fisici, e i veicoli interessati hanno subito solo lievi ammaccature. L’intervento delle Forze dell’Ordine ha permesso di gestire rapidamente la situazione, regolamentando temporaneamente la viabilità lungo il tratto di via Roma interessato dall’incidente.

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