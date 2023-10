Calangianus saluta Mario Isoni, il lutto dal biliardo al sughero

Mario Isoni di Calangianus se n’è andato a 89 anni

“Con dolore inimmaginabile il Luchy Club Calangianus saluta Mario Isoni. Non ci sono parole opportune per descrivere la tristezza che ci avvolge tutti. Ciao Mario”. La stecca col tavolo verde era una sua grande passione, ma il lutto arriva anche nel tradizionale mondo del sughero di Calangianus. Il cordoglio dei dipendenti della Itm sugheri è tutto per “Zio Mario”.

Mario aveva 89 anni e la sua scomparsa viene annunciata dalle sorelle Vittoria, Domenica e Giovanna assieme a nipoti, pronipoti e parenti. “Si comunica che domani, lunedì 9 ottobre 2023, alle ore 10,30, ci sarà il funerale di Mario Isoni, nella chiesa di Santa Giusta”. Così annunciano anche dalla parrocchia di Calangianus.

