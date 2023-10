Turisti in giro per Olbia a ottobre inoltrato

La seconda domenica d’ottobre a Olbia c’è caldo ed è ancora invasa dai turisti tra la nave da crociera e gli eventi di Benvenuto vermentino. Dalla mattina alla notte c’è una vita in centro che non sembrerebbe quella di giornate di autunno inoltrato.

Il bel tempo spalanca le porte della città migliaia di crocieristi son scesi dalla Msc Orchestra e si son ritrovati in piena estate in mezzo al Mediterraneo. Ma il movimento in centro va avanti a oltranza, perché quando si imbarcano i crocieristi per raggiungere la prossima tappa, le strade del centro continuano a vivere. In questi giorni le iniziative di Benvenuto vermentino stanno ravvivando Olbia, con la folla in giro fino a tardi.

Domenica è la serata finale della rassegna voluta dalla Camera di commercio. Una settimana di eventi e appuntamenti che hanno animato il centro di Olbia. Visite alle cantine, mostre e le immancabili degustazioni. I calici brillano dall’ora dell’aperitivo fino al tardo dopo cena. Un momento di festa che ha soddisfatto sia i commercianti sia i curiosi che son scesi in strada. Un ottimo momento in questa lunga stagione estiva.

