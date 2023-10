Cadavere di un 75enne nel piazzale di un gommista, giallo sulla sua morte

Macabra scoperta stamattina nel piazzale di un gommista: è stato ritrovato il cadavere di un 75enne forse volato da una finestra. La scoperta risale a stamattina in viale Elmas, alle porte di Cagliari. Secondo una prima ricostruzione l’anziano potrebbe essere volato giù dai locali che si trovano al primo piano sopra l’officina.

Gli agenti della Questura di Cagliari non escludono nessuna ipotesi, neanche che qualcuno lo possa aver spinto giù. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire le ultime ore di vita del 75enne trovato senza vita questa mattina.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui