Olbia, le previsioni meteo per lunedì 2 novembre 2026

Le previsioni meteo per Olbia.

La giornata di lunedì 2 novembre si aprirà con condizioni meteorologiche instabili a Olbia, dove sono attese nuvole compatte e deboli precipitazioni nelle prime ore della giornata. Secondo le previsioni di 3Bmeteo, sono previsti complessivamente 12 millimetri di pioggia. Il quadro meteorologico tenderà tuttavia a migliorare con il passare delle ore. Nel corso della giornata è infatti prevista una graduale diminuzione della nuvolosità, accompagnata dall’esaurimento dei fenomeni piovosi.

Per quanto riguarda le temperature, i valori oscilleranno tra una minima di 11 gradi e una massima di 16 gradi. I venti soffieranno tesi per tutta la giornata: al mattino proverranno da Nord-Nordovest, mentre nel pomeriggio ruoteranno disponendosi da Nord. Attenzione anche alle condizioni del mare, previsto molto mosso. Una situazione da tenere in considerazione soprattutto per chi deve spostarsi via mare o ha in programma attività lungo la costa.

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