Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.
Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandare il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.
Olbia
A Olbia cercano 1 tirocinante aiuto commessa.
Tempio Pausania
A Tempio Pausania cercano 1 tirocinante segretario.
Olbia
A Olbia cercano 4 educatori professionali. Si offre contratto a tempo determinato.
Tempio Pausania
A Tempio Pausania cercano 1 addetto alle vendite. Si offre contratto a tempo determinato.
Annunci Aspal.
Alghero
Ad Alghero cercano 1 fisioterapista. Si offre contratto a tempo determinato.
Sardegna
In Sardegna cercano 1 project manager tecnico. Si offre contratto a tempo indeterminato.
Cantieri comunali.
Aglientu
Il Comune di Aglientu assume per il cantiere 4 conduttori di macchine forestali. Il contratto sarà a tempo determinato. Domande entro il 29 ottobre. Info nel CPI di Tempio Pausania.
Legge 68.
Arzachena (Porto Cervo). 3 Addetti ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni
Un’azienda cerca, per la sede di Arzachena a Porto Cervo, 3 addetti ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni iscritti alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande entro il 29 ottobre. Info nel CPI di appartenenza.