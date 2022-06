L’iniziativa a Calangianus.

Grande successo per la Passeggiata in Rosa di domenica scorsa a Calangianus. Grazie all’iniziativa, organizzata dal Mater Olbia e dalla Komen Italia, a sostegno della salute femminile, sono stati raccolti 2.225 euro di fondi che andranno a sostenere i progetti in Sardegna per la lotta contro i tumori.

Quest’anno la manifestazione è stata dedicata a Orietta Urgeghe e a Dino Mannazzu, i volontari della Komen, scomparsi di recente. “Ringrazio sentitamente tutte le associazioni per il grandissimo lavoro svolto nell’organizzazione della manifestazione, Mario Lussorio Fresi e Simone Sannaper il bellissimo spettacolo e tutte le persone presenti”, ha dichiarato il sindaco Fabio Albieri.

“Per l’amministrazione comunale le politiche legate alla tutela della salute e al benessere delle persone saranno centrali anche in futuro – prosegue il primo cittadino -. Continueremo a promuovere gli screening e ad intensificare tutte quelle iniziative volte a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. Dopo la Carovana della Prevenzione, infatti, che si è svolta a marzo e grazie alla quale 150 donne si sono sottoposte a visite di controllo, siamo al lavoro per sviluppare nuove iniziative delle quali vi terremo informati.Per ora vi dico Grazie Calangianus, per la grande generosità”.