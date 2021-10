La Pro loco di Calangianus.

Rinasce la Pro loco di Calangianus. L’amministrazione comunale ha dato avviso pubblico per la sua ricostituzione, con il fine di progettare e mettere in atto delle importanti iniziative per promuovere il territorio.

Entro il 30 novembre è aperta infatti una manifestazione di interesse per fare parte dell’associazione. “Come amministrazione comunale crediamo sia importante rifondare la Pro loco – dichiara il sindaco Fabio Albieri – se vogliamo rilanciare tutte quelle iniziative fondamentali per valorizzare il paese”. L’ente ha disposto un modulo pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Calangianus per comunicare la propria partecipazione, inviabile tramite una posta elettronica certificata al Comune.