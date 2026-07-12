La rottamazione quinquies a Calangianus.

Il Comune di Calangianus si prepara ad aderire alla cosiddetta rottamazione quinquies, la misura di definizione agevolata prevista dalla legge nazionale 199 del 30 dicembre 2025 e successivamente integrata dal decreto legge 38 del 2026. L’indirizzo favorevole è emerso nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale, durante la quale l’amministrazione ha manifestato la volontà di introdurre lo strumento sul territorio.

L’iniziativa punta a offrire ai contribuenti una possibilità per regolarizzare le proprie pendenze nei confronti dell’ente locale, alleggerendo il peso economico derivante da sanzioni e interessi maturati nel tempo.

Il regolamento in fase di preparazione.

L’assessore al Bilancio e ai Tributi Matilde Luciano, insieme agli uffici comunali competenti, sta predisponendo il regolamento che disciplinerà l’applicazione della misura a Calangianus. Il documento dovrà essere approvato nei prossimi passaggi amministrativi prima dell’avvio ufficiale della procedura.

L’amministrazione comunale ritiene che l’adesione alla rottamazione quinquies possa rappresentare un supporto per famiglie e attività economiche del territorio che intendono sanare la propria posizione debitoria nei confronti del Comune.

I debiti interessati dalla rottamazione quinquies a Calangianus.

La misura riguarderà i debiti tributari e non tributari maturati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Rientrano tra le somme interessate le morosità legate all’Imu, alla Tari, alle sanzioni amministrative, ai canoni, alle tariffe e ad altre entrate comunali.

I contribuenti potranno regolarizzare le proprie pendenze corrispondendo la quota capitale dovuta. Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione oppure attraverso la rateizzazione prevista dalla normativa di riferimento.

Le date di apertura della procedura, i termini entro cui presentare le istanze e le modalità operative per aderire alla definizione agevolata saranno comunicate successivamente dal Comune attraverso i canali istituzionali.

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