Incendio a Olbia, distrutto un deposito attrezzi

L’incendio in un deposito attrezzi a Olbia.

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale 38 bis, in località Contras, nel territorio di Olbia, dove un incendio ha coinvolto un deposito attrezzi. L’allarme è scattato intorno alle 16, quando una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Olbia è intervenuta sul posto con il supporto di un’autobotte.

Le fiamme hanno interessato completamente la struttura, rendendo necessario un intervento tempestivo per evitare che il rogo potesse propagarsi alle aree circostanti. I pompieri hanno lavorato per domare l’incendio e successivamente hanno proceduto con le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area. L’azione delle squadre di soccorso ha permesso di contenere le conseguenze dell’incendio, scongiurando ulteriori danni.

Sul luogo dell’intervento sono arrivati anche gli operatori del Corpo Forestale, impegnati nelle verifiche del caso e negli accertamenti per ricostruire le cause che hanno originato il rogo. Resta da chiarire l’origine delle fiamme, mentre la zona è stata controllata dai soccorritori fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

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