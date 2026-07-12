Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandare il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Olbia

A Olbia cercano 1 magazziniere. Si offre contratto a tempo determinato.

Palau

A Palau cercano 3 operatori per l’igiene urbana, taglio erba, raccolta e spazzamento. Si offre contratto a tempo determinato.

Arzachena

Ad Arzachena cercano 2 impiegati addetti al front office e back office. Si offre contratto a tempo determinato.

Olbia

A Olbia cercano 2 hostess. Si offre contratto a tempo determinato.

Cantieri comunali.

Aggius

Il Comune di Aggius assume per il cantiere 2 addetti alla manutenzione del verde, 1 conduttore di macchine forestali in possesso della patente B. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande entro il 7 luglio. Info nel CPI di Tempio Pausania.

Legge 68.

Olbia. 1 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 figura come personale non qualificato nei servizi di ristorazione iscritto alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 12 mesi. Domande dal 9 al 20 luglio. Info nel CPI di appartenenza.

Arzachena. 2 Camerieri ai piani

Un’azienda cerca, per la sede di Arzachena in località Poltu Quatu, 2 camerieri ai piani iscritti alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 12 mesi. Domande dal 6 al 16 luglio. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Addetto alla gestione dei magazzini

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 addetto alla gestione dei magazzini iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo pieno ed indeterminato. Domande entro il 13 luglio. Info nel CPI di appartenenza.

Sardegna

Un’azienda cerca, per vari cantieri in Sardegna, 1 carpentiere edile iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di tutta la Sardegna. Il contratto sarà a tempo pieno ed indeterminato. Domande entro il 28 luglio. Info nel CPI di appartenenza.

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