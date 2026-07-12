Kan Judo Olbia, bilancio positivo dopo una stagione ricca di risultati

La stagione della Kan Judo Olbia si chiude con 23 competizioni.

Si è conclusa la prima parte della stagione sportiva e agonistica dell’Asd Kan Judo Olbia. Al termine dell’annata, il maestro Angelo Calvisi, cintura nera 6° Dan, ha tracciato un bilancio dell’attività svolta dal club, evidenziando i risultati ottenuti dagli atleti e i numerosi impegni affrontati nel corso dei mesi.

La società ha preso parte a 23 competizioni tra manifestazioni, trofei e tornei, disputati sia in Sardegna sia fuori regione, oltre ad alcune esperienze internazionali. Gli atleti delle categorie preagonistiche e agonistiche hanno conquistato numerose medaglie, confermando il livello raggiunto dalla scuola olbiese.

Il maestro Calvisi, sottolinea che i risultati ottenuti rappresentano motivo di soddisfazione per atleti, dirigenti, staff tecnico e organizzativo, che hanno accompagnato il percorso della società durante tutta la stagione.

I 41 anni della Kan Judo Olbia.

L’associazione sportiva festeggia quest’anno il quarantunesimo anniversario dalla fondazione. In questo lungo percorso ha continuato a promuovere il judo anche nelle scuole primarie, riproponendo il progetto “Sport Judo Scuola“, iniziativa che il club considera parte integrante della propria attività.

Il maestro Calvisi ha ricordato come i numerosi impegni affrontati negli anni abbiano contribuito a consolidare il ruolo della Kan Judo Olbia tra le principali società di arti marziali della Sardegna. Il club continua infatti a investire nella promozione della disciplina attraverso il lavoro svolto con passione, professionalità e continuità.

Con la conclusione della stagione, atleti, tecnici e collaboratori osserveranno una pausa estiva. La ripresa degli allenamenti è prevista per i primi giorni di settembre.

I prossimi appuntamenti della Kan Judo Olbia.

L’associazione guarda già ai prossimi eventi organizzativi. A novembre è in programma la ventitreesima edizione del Trofeo Judo in Action, mentre a dicembre si svolgerà il ventiduesimo Trofeo Baby Ippon – Memorial Gioele Putzu. Entrambe le manifestazioni rappresentano appuntamenti consolidati per il club e per la città di Olbia.

Nel suo bilancio finale, Angelo Calvisi ha rivolto un ringraziamento ai collaboratori tecnici Gavino Carta, cintura nera 4° Dan, Mario Fusaro, 2° Dan, e Federica Calvisi, 1° Dan. Un ringraziamento particolare è stato dedicato anche agli atleti tesserati dei cinque turni di allenamento, indicati come il principale punto di forza dell’associazione. Secondo il maestro, l’impegno condiviso e la volontà di migliorarsi hanno permesso alla società di crescere in oltre quarant’anni di attività, mantenendo saldi i valori di unità, amicizia, umiltà e rispetto che caratterizzano il club.

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