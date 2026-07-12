Kan Judo Olbia, bilancio positivo dopo una stagione ricca di risultati

Kan Judo Olbia

12 Luglio 2026

di Daniele Caruso

La stagione della Kan Judo Olbia si chiude con 23 competizioni.

Si è conclusa la prima parte della stagione sportiva e agonistica dell’Asd Kan Judo Olbia. Al termine dell’annata, il maestro Angelo Calvisi, cintura nera 6° Dan, ha tracciato un bilancio dell’attività svolta dal club, evidenziando i risultati ottenuti dagli atleti e i numerosi impegni affrontati nel corso dei mesi.

La società ha preso parte a 23 competizioni tra manifestazioni, trofei e tornei, disputati sia in Sardegna sia fuori regione, oltre ad alcune esperienze internazionali. Gli atleti delle categorie preagonistiche e agonistiche hanno conquistato numerose medaglie, confermando il livello raggiunto dalla scuola olbiese.

Il maestro Calvisi, sottolinea che i risultati ottenuti rappresentano motivo di soddisfazione per atleti, dirigenti, staff tecnico e organizzativo, che hanno accompagnato il percorso della società durante tutta la stagione.

I 41 anni della Kan Judo Olbia.

L’associazione sportiva festeggia quest’anno il quarantunesimo anniversario dalla fondazione. In questo lungo percorso ha continuato a promuovere il judo anche nelle scuole primarie, riproponendo il progetto “Sport Judo Scuola“, iniziativa che il club considera parte integrante della propria attività.

Il maestro Calvisi ha ricordato come i numerosi impegni affrontati negli anni abbiano contribuito a consolidare il ruolo della Kan Judo Olbia tra le principali società di arti marziali della Sardegna. Il club continua infatti a investire nella promozione della disciplina attraverso il lavoro svolto con passione, professionalità e continuità.

Con la conclusione della stagione, atleti, tecnici e collaboratori osserveranno una pausa estiva. La ripresa degli allenamenti è prevista per i primi giorni di settembre.

I prossimi appuntamenti della Kan Judo Olbia.

L’associazione guarda già ai prossimi eventi organizzativi. A novembre è in programma la ventitreesima edizione del Trofeo Judo in Action, mentre a dicembre si svolgerà il ventiduesimo Trofeo Baby Ippon – Memorial Gioele Putzu. Entrambe le manifestazioni rappresentano appuntamenti consolidati per il club e per la città di Olbia.

Nel suo bilancio finale, Angelo Calvisi ha rivolto un ringraziamento ai collaboratori tecnici Gavino Carta, cintura nera 4° Dan, Mario Fusaro, 2° Dan, e Federica Calvisi, 1° Dan. Un ringraziamento particolare è stato dedicato anche agli atleti tesserati dei cinque turni di allenamento, indicati come il principale punto di forza dell’associazione. Secondo il maestro, l’impegno condiviso e la volontà di migliorarsi hanno permesso alla società di crescere in oltre quarant’anni di attività, mantenendo saldi i valori di unità, amicizia, umiltà e rispetto che caratterizzano il club.

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