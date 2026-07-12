Nuovi kit per la differenziata a Olbia, le vie interessate

La distribuzione dei kit per la differenziata a Olbia.

Prosegue a Olbia il programma di sostituzione dei contenitori per la raccolta differenziata porta a porta. La società De Vizia Transfer S.p.a. continua la distribuzione dei nuovi kit destinati alle utenze cittadine, con il ritiro contestuale dei vecchi mastelli. La consegna procede in maniera progressiva su tutto il territorio comunale.

Nella settimana da lunedì 13 a sabato 18 luglio gli operatori saranno impegnati in via Aldo Palazzeschi, via Alexandre Dumas, via Carlo Antonio Pilati, via Catanzaro, via Cecina, via Cesare Pavese, via Como, via Cuneo, via degli Antiquari, via del Cisto, via Elio Vittorini, via Elsa Morante, via Fermo, via Francesco Mario Pagano, via Giambattista Vico, via Giovanni Gentile, via Giuseppe Berto, via Giuseppe Ungaretti, via Grazia Deledda, via Guido Piovene, via Ignazio Silone, via Italo Calvino, via Italo Svevo, via Leonardo Sciascia, via Maria Bellonci, via Melchiorre Delfico, via Messico, via Perugia, via Planargia, via Primo Levi, via Rieti, via Salvatore Quasimodo, via Sibilla Aleramo, via Varese e via Vitaliano Brancati.

Durante le operazioni di consegna, il personale incaricato da De Vizia Transfer richiederà un documento d’identità dell’intestatario della Tari. Il documento è necessario per associare correttamente il nuovo kit all’utenza e completare la procedura di sostituzione. Qualora al momento del passaggio degli operatori non fosse presente nessuno nell’abitazione, verrà lasciato un avviso con le indicazioni per poter ritirare il kit successivamente secondo le modalità comunicate.

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