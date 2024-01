I loculi del cimitero di Calangianus.

Il Comune di Calangianus informa la cittadinanza che diverse concessioni di utilizzo dei loculi cimiteriali sono scadute o sono in procinto di farlo, con la possibilità per gli eredi di decidere se rinnovare la concessione o avviare le pratiche di estumulazione. La scadenza per la presentazione delle richieste è fissata entro il 31 gennaio.

L’amministrazione comunale sottolinea l’importanza di rispettare i termini indicati per garantire una gestione ordinata e tempestiva delle concessioni cimiteriali. Il rinnovo o l’estumulazione delle concessioni contribuisce non solo alla regolarità amministrativa, ma anche al rispetto delle normative vigenti in materia di sepolture.

“Per ulteriori dettagli e per avviare le pratiche necessarie, si consiglia agli interessati di contattare l’ufficio tecnico del Comune, che sarà a disposizione per fornire le informazioni necessarie e assistere nel processo di rinnovo o estumulazione”, fanno sapere dal Municipio.

