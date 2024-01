Approvato a Monti il bilancio di previsione: oltre 7 milioni di euro

Il bilancio di previsione a Monti.

Il bilancio di previsione 2024 del Consiglio comunale di Monti è stato approvato per un totale di 7 milioni e 15 mila euro, mantenendo costanti le aliquote Imu e l’addizionale comunale rispetto all’anno precedente.

La Tari è stata inclusa nel bilancio seguendo le linee guida del Pef del 2022, con un importo di 272mila euro per il 2024 e nuove tariffe da definire entro aprile. Inoltre, su proposta della maggioranza, non sono stati assegnati incarichi di consulenza e collaborazione per l’anno in corso. La minoranza si è astenuta dalla presa d’atto del bilancio e dall’approvazione delle norme tecniche di attuazione del Pai.

