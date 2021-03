L’aggiornamento sulla situazione coronavirus a Calangianus.

Scendono i casi di coronavirus a Calangianus. Secondo l’ultimo aggiornamento diffuso ieri dal sindaco Fabio Albieri si registrano ben 17 guarigioni.

“Tanti auguri a tutti per un ritorno alla vita normale. I positivi a Calangianus ora scendono a 3, di cui una persona ancora ricoverata che, grazie a Dio, sta meglio. Vi raccomando, soprattutto ora che siamo in Zona Bianca, di non mollare un attimo con il rispetto delle regole. Non possiamo dissipare il risultato raggiunto”, ha commentato il primo cittadino.

