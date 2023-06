Il Calangianus pensa in grande e sogna la Serie D

Il sogno della Serie D per il Calangianus.

Il nuovo allenatore del Calangianus, mister Sassu, ha recentemente guidato la squadra ottenendo la qualificazione ai playoff. In passato, ha avuto esperienze anche con le squadre di Luogosanto e Tempio. Dopo aver svolto il ruolo di direttore sportivo nella scorsa stagione per il club giallorosso, mister Sassu prenderà il posto di Ferruccio Terrosu, che viene ringraziato dalla società per il suo professionale e delicato lavoro nella stagione precedente.

“Sono orgoglioso di essere ritornato alla guida dei colori del cuore – dice mister Sassu – per misurarmi in una nuova avventura. Mi porto con me tanti stimoli ed entusiasmo, percepire stima reciproca, rispetto, condivisione di valori ed essere accomunati dalla stessa passione per il Calangianus da ambo le parti. C’è grande voglia di fare, di impegnarsi e porre le basi per l’inizio della nuova stagione, non vedo l’ora di iniziare a lavorare insieme con la società e con i giocatori sul campo”.

“Ciò che ci ha colpito di Alessandro – rimarca Deligios, presidente del Calangianus – sono stati il suo entusiasmo, la sua generosità d’animo ed al contempo il rigore, la visione metodica, l’essere schietto, diretto e credere che alla base di ogni rapporto vi debba essere rispetto, impegno e senso di responsabilità. C’è grande voglia di mettersi in gioco, di ripartire con slancio e nuova linfa verso un Campionato che si preannuncia sempre più avvincente e competitivo considerando le varie compagini avversarie, con l’ambizione di raggiungere l’obiettivo e portare il nostro club in Serie D“.

