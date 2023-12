Nuovi spogliatoi per lo stadio di Calangianus, l’inaugurazione

Inaugurati gli spogliatoi dello stadio Signora Chiara di Calangianus.

Gli interventi allo stadio di Calangianus sono terminati. I lavori da 200mila euro prevedevano la realizzazione di nuovi spogliatoi del Signora Chiara da destinare al Settore giovanile della FBC Calangianus 1905 Academy.

A comunicarlo è il sindaco Fabio Albieri. “Ci tenevamo molto, infatti, che anche i bambini e i ragazzi del settore giovanile avessero a disposizione uno spazio funzionale ed adeguato alle nuove esigenze – dichiara -. L’occasione è stata propizia, inoltre, per ribadire il ringraziamento per il grande lavoro che il Presidente Luigi Tondini, Stefano Russu, Davide Inzaina, tutti i collaboratori ed allenatori stanno portando avanti nell’interesse esclusivo dei nostri giovani, trasformando l’Accademy in vero luogo di inclusione e di crescita.Voglio, inoltre, ringraziare il progettista e direttore dei lavori Architetto Maria Grazia Pasella, l’impresa Adriano Azara e tutte le maestranze per l’ottimo lavoro nella realizzazione dell’opera”.

