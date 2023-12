Crescono aggressioni e furti a Olbia, in poche ore due casi

La situazione della sicurezza a Olbia.

La situazione a Olbia, soprattutto nel centro storico, sta diventando insostenibile. In questi giorni sono avvenute diverse aggressioni, soprattutto contro donne e ragazze. Dopo un caso di molestie sessuali avvenuto vicino alla stazione, ieri pomeriggio una giovane ha subìto un tentativo di scippo.

La donna sui social ha raccontato di essere stata presa di spalle da un uomo straniero. “Il suo intento era quello di scipparmi”, ha denunciato la giovane. “E’ arrivato di corsa alle mie spalle, il mio istinto mi ha fatta girare un attimo prima che mi afferrasse dai capelli per poi sbattermi sull’asfalto, ha afferrato la tracolla della mia borsetta e mi ha trascinata nel tentativo di portarmela via”.

“Questa non è la mia città”, si è lamentata la vittima. Poche ore dopo si è verificato un altro fatto molto grave, sempre ai danni di una donna. “Poco fa, in via Gabriele D’Annunzio, di fronte a Banca Intesa, in pieno giorno, davanti a tutti, una tizia strafatta cercava di aprire la mia macchina”, racconta la vittima di un tentato furto.

La situazione furti nelle auto, come le aggressioni a scopo di rapina, sta diventando insostenibile in città. Lo scorso 8 dicembre, nelle traverse di via Barcellona, due persone hanno aperto diverse auto in sosta, nella tarda sera. Una donna aveva raccontato di essere stata fortunata per non aver lasciato oggetti di valore all’interno dell’abitacolo quella sera. Le segnalazioni sono tantissime e in ogni parte della città.

