Addio alle suore Figlie della Carità, a Calangianus si chiude un’epoca

A Calangianus vanno via le suore Figlie della Carità.

Le tre ultraottantenni suore Figlie della Carità di Calangianus lasciano la casa di via Mazzini, sede dell’asilo gestito dalle Figlie di San Vincenzo per 93 anni. La notizia è stata annunciata dal parroco, don Deriu, durante le messe domenicali. La comunità le saluterà in occasione della visita del nuovo vescovo monsignor Roberto Fornaciari.

Nonostante le loro età avanzate, il loro contributo è stato sempre prezioso. Alcuni abitanti avevano chiesto ai superiori della famiglia vincenziana di non privare la popolazione di questa preziosa presenza. Le prime suore Figlie della Carità arrivarono a Calangianus nel luglio del 1930, dando vita all’asilo gestito da Padre Manzella. Nel corso degli anni, hanno svolto numerose attività a sostegno dei più deboli ed emarginati, compresa l’assistenza agli anziani nella Casa di riposo aperta negli anni ’50. L’ultima generazione di suore che lascerà il paese è composta da suor Maria Luisa Sanna, suor Cecilia Lardu e suor Elena Zuddas.

