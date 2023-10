Tagli alle autonomie scolastiche, i sindacati esprimono preoccupazione

Sindacati contro i tagli alle scuole in Gallura.

Le sigle OO.SS. Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua insieme alle rispettive organizzazioni confederali territoriali Cgil, Cisl Uil Gallura esprimono profonda preoccupazione e contrarietà nei confronti del piano di dimensionamento scolastico adottato dalla Regione Sardegna attraverso le ultime linee guida.

Il piano prevede la chiusura di ben 9 autonomie scolastiche nel territorio della ex provincia di Sassari, una decisione che ha suscitato un acceso dibattito e forti preoccupazioni tra la comunità educativa gallurese ed i cittadini. Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua insieme alle rispettive organizzazioni confederali territoriali Cgil, Cisl Uil Gallura hanno tenuto numerose assemblee territoriali in tutta la Gallura, ribadendo con forza la contrarietà della categoria ai gravi tagli delle autonomie scolastiche.

”Queste decisioni, se attuate dalla classe politica a livello comunale, provinciale e regionale – speigano i sindacati – avranno un impatto significativo sul sistema educativo locale e sulla qualità dell’istruzione e dell’offerta formativa indirizzata alle generazioni future nonché di tutti i lavoratori del comparto istruzione”.

“Il nostro obiettivo principale è quello di proteggere e garantire un’istruzione di alta qualità per tutti gli studenti in Sardegna”, hanno dichiarato i segretari dei tre sindacati della scuola. “Qualora non dovessero esserci risposte esaustive circa le nostre preoccupazioni e qualora il piano di dimensionamento non dovesse essere rivisto siamo determinati a promuovere iniziative di mobilitazione nel territorio.”

”Il piano di dimensionamento scolastico è un argomento di estrema importanza che riguarda l’intera comunità – concludono -. Tutti i cittadini, i genitori, gli insegnanti, e il personale scolastico sono invitati a partecipare al dibattito e a sostenere gli sforzi volti a garantire un futuro migliore per il sistema educativo sardo”.



Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui