L’aggiornamento contagi a Calangianus.

Un caso di positività nella scuola secondaria dell’istituto comprensivo di Calangianus. La notizia si lega a quella dell’aggiornamento sul numero dei contagi. Sono, infatti, 9 le persone risultate positive al Covid nel comune.

Come precisa l’amministrazione, si tratta pazienti che presentato sintomi e che già da qualche giorno si trovavano in isolamento presso la loro abitazione. Intanto, per consentire la sanificazione della scuola il sindaco Fabio Albieri ha firmato l’ordinanza di chiusura temporanea.

