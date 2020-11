La scomparsa di Paolo Pedroni, storico dirigente della FIGC della Gallura

Il ricordo del dirigente federale Gian Piero Pinna.

È deceduto Paolo Pedroni, storico membro della Delegazione Provinciale Figc-LND della Gallura. Dirigente professionale, persona nota a tutti per la cortesia e la disponibilità verso il prossimo. Uno dei pilastri portanti nell’organizzazione dei vari campionati del calcio del nord Sardegna, punto di riferimento per addetti ai lavori, squadre e dirigenti.

Per un ventennio ha avuto la tessera federale, ricoprendo per lungo tempo il ruolo di delegato prima e di segretario successivamente, da due anni non ricopriva più alcun incarico federale. Il ricordo di Gian Piero Pinna, consigliere gallurese del Comitato Regionale della FIGC-LND: “Sono certo di non esprimere frasi di circostanza affermando che Paolo Pedroni si è distinto per impegno e dedizione per il calcio gallurese, non lesinato sacrifici e massimo impegno“.



