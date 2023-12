A Calangianus due giorni di confronto sulle sanzioni per i veterinari

Formazione per i veterinari a Calangianus

Approfondimenti e confronti sul tema delle sanzioni nella sanità per i veterinari sono stati al centro della due giorni a Calangianus. Lunedì e martedì nella sala consiliare del Comune. L’appuntamento è stato promosso dal Dipartimento di Prevenzione Area Veterinaria diretto da Francesco Sgarangella. Con il supporto dei Servizi di Sanità animale e Siapz della Asl Gallura dei quali è Responsabile Salvatore Desini e della SSD Gestione e controllo qualità e sicurezza alimentare. L’evento è stata realizzato con la collaborazione del Settore Formazione Asl Gallura di Ares Sardegna e del Comune di Calangianus.

Raffaele De Fazio

Hanno partecipato anche la Responsabile del Dipartimento di Prevenzione Area Medica della Asl Gallura, Liana Ragaglia, e la Responsabile del settore Salute e Ambiente, Anna Laura Pilo. In sala tanti operatori sanitari hanno potuto ascoltare, porre domande e confrontarsi con alcuni dei massimi esperti del settore. Presente nella sessione d’apertura anche il Direttore Sanitario della Asl Gallura, Raffaele De Fazio. “È importante trovare momenti di confronto con chi come voi opera sempre sul campo e conosce a fondo il territorio. La vostra professione di veterinari – ha sottolineato De Fazio – diventa centrale in un momento come quello storico che stiamo vivendo. In cui i problemi e le opportunità si dovranno affrontare con un approccio One Health che mette insieme uomo, salute e ambiente”.

“Il tema è importante e gli aspetti del controllo sono sinonimo di garanzia per i consumatori, per la qualità dei prodotti delle aziende e per la regolarità del mercato. L’attività sanzionatoria è sicuramente l’ultimo step di questo processo, ma diventa inevitabile quando ogni attività preventiva non va purtroppo a buon fine. Appuntamenti come questo ci aiutano a fare chiarezza anche verso i cittadini e le imprese che incontrate durante la vostra attività quotidiana”.

Salvatore Desini

“È un’iniziativa che ho fortemente voluto organizzare a Calangianus congiuntamente alla struttura di Gestione e controllo qualità e sicurezza alimentare. Presente con il Responsabile Pietro Desini, e a Francesco Sgarangella, Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria zona Nord – aggiunge il Responsabile dei Servizi Sanità Animale e Siapz della Asl Gallura, Salvatore Desini – ragionando in un’ottica di approccio One Health in un territorio dove insistono numerosi stabilimenti. L’obiettivo era mettere in risalto le funzioni di servizi di prevenzione ma trovare il giusto equilibrio con il metodo repressivo. Da utilizzare quando è indispensabile ed esclusivamente quando la prevenzione non produce risultati. Un obiettivo condiviso con la Direzione della Asl Gallura, che ringrazio per la presenza all’incontro attraverso il suo Direttore Sanitario, Raffaele De Fazio, e con il Sindaco di Calangianus, Fabio Albieri, che ci ha accolto nella Casa comunale”.

